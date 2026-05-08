Monza, battere l'Empoli e sperare: il pronostico del match dell'U-Power Stadium

Comparazione quote: Monza-Empoli Multigol 2-4

La speranza che il Mantova possa fare lo sgambetto anche al Frosinone di sicuro all’U-Power Stadium ci sarà ma l’impressione è che ci sia ancora di più la consapevolezza che l’occasione di centrare l’obiettivo è sfumata con il 2-3 del primo maggio scorso. Anche così per l’Empoli fare punti a Monza assume i contorni di una montagna da scalare per cui si parte con il segno 1 (a 1.68) ma, proprio per coprire eventuali situazioni diverse, ci sarebbe il Multigol 2-4 da considerare come alternativa. Questo esito è in lavagna a 1.42 su Eplay24 e NetBet, a 1.49 su DomusBet.