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Pronostico Lazio-Inter, prove di finale all'Olimpico tra Sarri e Chivu© ANSA

Pronostico Lazio-Inter, prove di finale all'Olimpico tra Sarri e Chivu

Antipasto della finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo
Amedeo Paioli
2 min
TagsLazio-Interquotepronostico

Non è una partita di campionato bensì la prova generale della finale di Coppa Italia  in programma soltanto tra qualche giorno. Il terz’ultimo turno di serie A mette infatti di fronte Lazio e Inter che, in questa competizione, non hanno più nessun obiettivo da raggiungere. 

Pronostico Lazio-Inter: Under 2,5

nerazzurri hanno già vinto lo scudetto mentre i biancocelesti viaggiano a centro classifica e anche facendo bottino pieno in tutte e tre le gare rimanenti non potrebbero più raggiungere un posto in Europa. Posto in Europa che, al contrario, potrebbe arrivare in caso di conquista della Coppa Italia. Certo la sfida di sabato all’Olimpico va giocata e, paradossalmente, il rendimento recente premia più l’undici guidato da Maurizio Sarri che quello condotto da Chivu. Nelle ultime 8 giornate, infatti, il primo ha messo insieme 17 punti mentre il secondo “soltanto” 15. Nell’arco di questi incontri la Lazio non è andata in rete soltanto una volta (nella sconfitta rimediata a Firenze) e lo stesso ha fatto l’Inter (a secco soltanto nel derby contro il Milan). Una leggera differenza si riscontra nelle reti subìte, nel senso che i biancocelesti in 3 occasioni hanno tenuto la rete inviolata mentre i nerazzurri sono riusciti in questa impresa soltanto due volte. In teoria è ovvio che entrambe le squadre vorrebbero vincere ma, in pratica, appare difficile che possano impegnarsi troppo quando, dietro l’angolo, c’è una finale che può rendere ancora più prestigiosa l’annata dell’Inter o, addirittura, aprire le porte dell’Europa alla Lazio

Tutto può succedere ma, mai come stavolta, l’Under 2,5 sembra obbligato. Tale esito è quotato a 1.98 da Eplay24 e Betsson, a 2.00 da Sisal.

 

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