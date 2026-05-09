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Pronostico Barcellona-Real Madrid, il Clasico che può decidere il titolo di campione di Spagna© APS

Pronostico Barcellona-Real Madrid, il Clasico che può decidere il titolo di campione di Spagna

Per la prima volta la sfida tra le due big della Liga può decretare il trionfo di una delle due
1 min
TagsClasicoBarcellona-Real Madridpronostico

Quattro turni alla fine ne LaLiga e Barcellona primo con 11 punti di vantaggio sul Real Madrid. Domenica sera, inutile dirlo, il calendario propone il “Clasico” e ai catalani basterà un punto per festeggiare la conquista del titolo (non è mai accaduto nella storia del Clasico)

Pronostico Barcellona-Real Madrid: Goal+Over 2,5

Però siamo alle solite, la sfida tra blaugrana e Merengues non è mai una sfida qualsiasi e, oltre a reti e spettacolo, anche sul piano nervoso c’è sempre da aspettarsi di tutto.

I due precedenti di questa stagione si sono chiusi con una vittoria per parte (2-1 per il Real a Madrid in campionato, 3-2 per il Barça nella finale di Supercoppa). Anche in questa occasione Goal e Over 2,5 non dovrebbero mancare. La combo che lega i due esiti è proposta a 1.40 da Eplay24 e NetBet, a 1.45 da Snai.

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