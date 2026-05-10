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Pronostico Tottenham-Leeds, De Zerbi a caccia di punti salvezza© Getty Images

Pronostico Tottenham-Leeds, De Zerbi a caccia di punti salvezza

Gli Spurs sono reduci da due vittorie consecutive, ospiti non ancora matematicamente salvi
1 min
TagsTottenham-Leedsde zerbipronostico

Il posticipo di Premier League riguarda la parte bassa della classifica. Il Tottenham, reduce da due vittorie consecutive (l’avvento di De Zerbi sulla panchina degli “Spurs” ha prodotto un miglioramento dei risultati dei londinesi), riceve il Leeds che, pur risultando a una certa distanza di sicurezza, non è ancora matematicamente salvo. 

Pronostico Tottenham-Leeds: Goal

E se il Leeds è in teoria ancora a rischio figuriamoci il Tottenham che ha ben 6 punti in meno degli odierni avversari. Con queste premesse è facile intuire che il match di lunedì sera sarà molto combattuto con il Goal in agguato. Almeno una rete per parte si gioca a 1.68 su Eplay24 e NetBet, a 1.67 su Eurobet.

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