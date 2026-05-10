Pronostico Tottenham-Leeds, De Zerbi a caccia di punti salvezza

Il posticipo di Premier League riguarda la parte bassa della classifica. Il Tottenham , reduce da due vittorie consecutive (l’avvento di De Zerbi sulla panchina degli “Spurs” ha prodotto un miglioramento dei risultati dei londinesi), riceve il Leeds che, pur risultando a una certa distanza di sicurezza, non è ancora matematicamente salvo.

Pronostico Tottenham-Leeds: Goal

E se il Leeds è in teoria ancora a rischio figuriamoci il Tottenham che ha ben 6 punti in meno degli odierni avversari. Con queste premesse è facile intuire che il match di lunedì sera sarà molto combattuto con il Goal in agguato. Almeno una rete per parte si gioca a 1.68 su Eplay24 e NetBet, a 1.67 su Eurobet.