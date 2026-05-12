Pronostico Catanzaro-Avellino, occhio ai precedenti

Comparazione quote Catanzaro-Avellino: X primo tempo

Un mini torneo dove tutto quello accaduto in precedenza conta poco (anche se in caso di persistente parità chi è arrivato più in alto si qualifica a scapito dell’avversario) e dove si gioca per trovare il terzo club che, insieme a Venezia e Frosinone già promosse, staccherà il pass per la serie A del prossimo anno. Si parte stasera con Monza e Palermo che staranno a guardare per conoscere il nome delle loro avversarie in semifinale. Ai brianzoli toccherà la vincente di Modena-Juve Stabia mentre i siciliani se la vedranno con la vincente di Catanzaro-Avellino. Per quanto concerne il match del Ceravolo, se si guarda ai due precedenti di campionato il Catanzaro ha vinto di misura la gara d’andata davanti ai propri tifosi (1-0) pareggiando 1-1 quella del Partenio, al ritorno, disputata più o meno un mese fa. I calabresi hanno chiuso la stagione regolare con 10 punti in più degli irpini ma il rendimento recente è stato diametralmente opposto. Una sola vittoria per Iemmello e compagni nelle ultime 8 giornate contro i 10 punti messi insieme dai “Lupi” nelle ultime 5 esibizioni (caratterizzate da 5 Under 2,5). Il Catanzaro va sempre a segno almeno una volta da 19 gare di fila e... allora? Si potrebbe provare l’X al 45’ che è già stato visto in entrambe le sfide ricordate prima. Un risultato di parità al riposo si gioca a 2.05 su Eplay24, StarYes e Sisal.