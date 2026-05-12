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Playoff Serie B, si parte con Modena-Juve Stabia: ecco il pronostico© LAPRESSE

Playoff Serie B, si parte con Modena-Juve Stabia: ecco il pronostico

Match che vede di fronte la sesta e la settima classificata al termine della stagione regolare
1 min
TagsModena-Juve Stabiaplayoff Serie Bpronostico

Stasera è anche la serata di apertura dei playoff promozione della serie B che si aprono con la sfida Modena-Juve Stabia, ovvero la sesta contro la settima. Ecco il pronostico del match.

Pronostico Modena-Juve Stabia: Multigol 1-3

Il meccanismo degli spareggi prevede per questo primo turno una sola gara, con eventuali tempi supplementari in caso di parità al 90’ ma niente rigori. Alla semifinale si qualificherebbe la squadra meglio piazzata in campionato, ovvero il Modena. I due precedenti a disposizione sono entrambi a favore dei canarini che hanno battuto i campani 3-0 all’andata (al Braglia) e 2-1 al ritorno. Questi due risultati condizionano il pronostico di stasera più di tante altre considerazioni anche se la partita secca può sempre riservare sorprese. Si parte allora con il segno 1 (proposto mediamente a 2.20) ma, volendo, si potrebbe anche ricorrere al Multigol 1-3: un esito quotato a 1.31 da Eplay24 e NetBet, a 1.36 da Sisal.

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