Betis, tre punti con l'Elche per ipotecare la Champions League: il pronostico
Cinque posti le squadre spagnole nella prossima Champions League e Betis al momento quinto ne LaLiga con 4 punti di vantaggio sul Celta.
Betis favorito, ecco a quanto è quotato il segno 1
Mancano 270 minuti alla fine del campionato e restare in questa posizione per l’undici di Siviglia significa raggiungere un traguardo assai prestigioso.
Stasera il Betis riceve l’Elche, che è solo a +2 dalla terz’ultima, ma le quote gli concedono fiducia. Potrebbero aver ragione e allora andiamo con il segno 1.
La vittoria del Betis è in lavagna a 1.60 su Eplay24, Sisal e NetBet. La X vale 4.20 mentre il 2 dell’Elce renderebbe 5.10 volte la posta.