Osasuna-Atletico Madrid, il pronostico: la squadra di Simeone a Pamplona senza obiettivi

Comparazione quote Osasuna-Atletico: Multigol 1-3

Un Atletico che però sembra scoppiato, reduce dall’eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell’Arsenal, dal ko nella finale di Coppa del Re per mano della Real Sociedad e con due sole vittorie (e 3 ko)nelle ultime 5 esibizioni di campionato. La nota positiva per i Colchoneros viene dal fatto che ne LaLiga è quarto e ha già matematicamente in tasca il biglietto per ritentare l’avventura in Champions il prossimo anno. Anche l’Osasuna non mostra un rendimento recente brillante. I navarri, dopo aver battuto 2-1 il Real Madrid, hanno in seguito vinto soltanto un paio di incontri nell’arco delle ultime 10 giornate (più 3 pareggi e 5 sconfitte). Vale però la pena sottolineare il fatto che, dall’inizio della stagione a oggi (e considerando tutte le competizioni) l’Osasuna in casa ha sempre realizzato almeno una rete. Per quanto riguarda i Colchoneros l’impressione è che si attenda solo la fine della stagione e questo potrebbe aiutare l’undici di Pamplona. Però il Cholo Simeone di solito non fa sconti e, nel dubbio, meglio provare a guardare in direzione del Multigol 1-3: un esito offerto a 1.40 da Eplay24 e StarYes, a 1.52 da Sisal.