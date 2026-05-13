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Premier League, recupero Manchester City-Crystal Palace: quote e pronostico© EPA

Premier League, recupero Manchester City-Crystal Palace: quote e pronostico

Glu uomini di Guardiola vanno a caccia dei tre punti per andare a meno due dall'Arsenal capolista
4 min
TagsManchester CityGuardiolaquote
Il Manchester City sperava di giocare il recupero contro il Crystal Palace per raggiungere l’Arsenal in testa alla classifica della Premier League. Invece il pareggio con l’Everton di un paio di turni fa ha fatto saltare i piani di Guardiola che adesso, pur con i 3 punti, sarebbe a -2 dai “Gunners”. 

City in vantaggio al riposo? Ecco a quanto è quotato l’1 primo tempo

L’undici allenato da Glasner in campionato non ha più obiettivi e può concentrarsi sulla finale di Conference League. Anche il City ha una finale da giocare (sabato contro il Chelsea in Fa Cup) ma qui non può permettersi distrazioni. Anche perché va sottolineato come il Crystal Palace abbia segnato esattamente 2 reti in ciascuna delle ultime 4 partite giocate all'Etihad.
 
Per le quote l’1 sembra comunque scontato e vale 1.19 per Eplay24Sisal e StarYes. Il vantaggio di Haaland e compagni al riposo paga invece 1.52.

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