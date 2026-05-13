Playoff Serie C, il pronostico di Ravenna-Cittadella
Il Ravenna ha chiuso al terzo posto la stagione regolare del girone B di serie C e dunque ha avuto la possibilità di saltare i primi due turni dei playoff promozione. Un... salto che non ha potuto invece evitare il Cittadella che, finito al sesto posto nel girone A, ha già affrontato e eliminato l’Arzignano prima (pareggio per 2-2 ma qualificato in virtù del miglior piazzamento in campionato) e il Lumezzane poi (vittoria per 1-0). A questo punto, archiviata la fase di sfide nell’ambito dello stesso girone, gli spareggi diventano a livello nazionale e, negli ottavi, l’abbinamento è stato proprio quello tra Cittadella e Ravenna. Ecco il pronostico del match.
Pronostico Ravenna-Cittadella: segno 1
L’andata, al Tombolato, è terminata con un pareggio per 2-2. I veneti avevano chiuso in vantaggio il primo tempo per 2-0 ma poi, in quattro minuti (dall’82’ all’86’), con un uno-due terrificante, i romagnoli hanno rimesso in equilibrio l’incontro ipotecando, di fatto, il passaggio del turno. Questo perché il regolamento prevede che, in caso di parità dopo i 180 minuti di gioco (andata e ritorno) non sono previsti né tempi supplementari né rigori ma si qualificano alla fase successiva le squadre che giocano in casa i secondi 90 minuti in quanto teste di serie. Basta quindi un istante a intuire che il Ravenna stasera avrà due risultati a disposizione per proseguire la sua corsa verso la serie B. Per le quote si parte con il segno 1 (che rende anche il doppio della posta) e, considerando che il Ravenna anche a inizio stagione (erano i trentaduesimi della Coppa Italia di C) ha battuto 2-0 il Cittadella, sembra un pronostico che si può condividere. La vittoria del Ravenna è offerta a 2.16 da Eplay24, a 2.13 da Vincitu, a 2.00 da Sisal.