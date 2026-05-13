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Pronostico Salernitana-Casertana, la spinta dell'Arechi per trascinare gli uomini di Serse Cosmi© FOTO MOSCA

Pronostico Salernitana-Casertana, la spinta dell'Arechi per trascinare gli uomini di Serse Cosmi

Quote e consigli per il derby campano dei playoff di Serie C
1 min
TagsSalernitana-Casertanaquotepronostico

Altro incontro della serata è il derby campano tra Salernitana e Casertana che, nel match d’andata, ha regalato un pirotecnico 3-2 a favore dei granata che erano andati addirittura avanti di 3 reti per poi incassarne 2 nei venti minuti finali. 

Pronostico Salernitana-Casertana: segno 1

La Salernitana, come il Ravenna, è entrata in gioco in questi ottavi di finale mentre la Casertana ha già affrontato l’Atalanta U23 (vittoria per 1-0) e il Crotone (pareggio per 1-1). In base al regolamento la formazione guidata da Serse Cosmi, essendo testa di serie, a questo punto la qualificazione può solo buttarla via da... sola e difficilmente rischierà di fare questa fine. 

Anche qui le quote suggeriscono l’1 e anche qui si potrebbe essere d’accordo. Il successo della Salernitana all’Arechi, il cui pubblico è pronto a trascinare col suo calore gli uomini di Serse Cosmi, vane doppio su Eplay24 e StarYes, 1.97 su Vincitu.

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