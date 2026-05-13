Campionato spagnolo, pronostico Multigol per Valencia-Rayo

Pronostico Valencia-Rayo: Multigol 1-3

A dire il vero ci sarebbe anche un po’ di incertezza sulla sesta e settima piazza ma, vista la ridotta distanza (in termini di punti) tra chi è in corsa per la Conference League e chi, invece, gioca per non retrocedere (sono dodici le squadre comprese in questo intervallo), ecco che i due discorsi si intrecciano l’uno con l’altro. Un esempio concreto di questa insolita situazione è il match di apertura di stasera tra Valencia e Rayo, due formazioni divise da un punto soltanto (il Vallecano è più avanti) che possono ambire a giocare in Europa il prossimo anno ma che potrebbero anche rischiare di scendere di categoria (almeno così dice la matematica). Il Rayo attraversa un momento positivo (è anche finalista di Conference League) con 2 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 4 turni di campionato mentre il Valencia ha perso più di qualche colpo perdendo metà delle ultime 8 gare disputate (quelle contro Oviedo, Celta, Elche e Atletico Madrid). Al Mestalla regna l’incertezza, il Multigol 1-3 sembra poter andare: quota 1.34 su Eplay24, 1.40 su Eurobet e Snai.