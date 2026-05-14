Girona, si salvi chi può! Il pronostico della sfida con la Real Sociedad

Comparazione quote Girona-Real Sociedad: Goal

Una situazione che coinvolge ben dodici squadre per le quali sarà fondamentale conquistare ogni singolo punto dei pochi rimasti ancora a disposizione al fine di ritrovarsi, alla fine, in uno dei due posti che portano alla retrocessione (il terzo è già stato assegnato all’Oviedo che la matematica ha già condannato alla discesa nella categoria inferiore). In questo mucchio selvaggio c’è chi ha già giocato e chi, come Girona e Real Sociedad, devono ancora giocare. E lo faranno stasera in una sfida con l’undici di casa che fa parte del manipolo di squadre a 39 punti (le terz’ultime) e quello ospite che invece è all’opposto di questa dozzina di club pericolanti (con i suoi 44 punti). Tanto per completare il paradosso vale la pena ricordare che la formazione di San Sebastian, avendo vinto la Coppa del Re, è anche qualificata alla fase campionato dell’Europa League. Tornando alla sfida di stasera c’è da dire che le lunghezze di distanza tra Girona e Real Sociedad sono dunque soltanto cinque ma, al momento, chi rischia di più è proprio il Girona che, in caso di sconfitta, resterebbe più dietro rispetto alle tante altre e recuperare, con due soli turni poi ancora a disposizione, risulterebbe assai difficile. Scegliere in base al rendimento recente è praticamente impossibile visto che entrambe le squadre nelle ultime 5 esibizioni di campionato hanno fatto davvero poco (2 pareggi e 3 ko il Girona, 3 pareggi e 2 ko la Real Sociedad).

Entrambe poi, tranne qualche rara occasione, vanno da tempo a segno almeno una volta per cui, alla fine, forse il Goal è l’esito migliore da prendere in considerazione. Almeno una rete per parte in questo incontro si gioca a 1.62 su Eplay24, a 1.58 su Eurobet, a 1.57 su BetFlag e Snai.