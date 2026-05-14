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Union Saint Gilloise o Anderlecht, chi vince la Coppa del Belgio? Bookie convinti© EPA

Union Saint Gilloise o Anderlecht, chi vince la Coppa del Belgio? Bookie convinti

La Royale cerca la doppietta dopo aver vinto il campionato
1 min
TagsFinale Coppa del BelgioSaint Gilloise-Anderlechtquote

Dalla Spagna al Belgio il passo non è brevissimo ma oggi, a Bruxelles, è il giorno della finale della Coppa nazionale che vedrà di fronte la Royale Union e l’Anderlecht. Ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: segno 1 Royale

In campionato la stagione regolare si è chiusa con il Saint Gilloise primo con ben 22 punti di vantaggio sull’Anderlecht e l’Union ha battuto di recente (3-1 in trasferta) proprio l’Anderlecht nei playoff per il titolo. Il segno 1, in questo caso, sembra poter offrire discrete garanzie. Dello stesso avviso sono i bookie che vedono super favorita la Royale, a 1.60 sulla lavagna di Eplay24, a 1.57 su Bet365 e Planetwin.

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