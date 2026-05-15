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Premier League, pronostico Aston Villa-Liverpool: spareggio per la Champions tra Emery e Slot© Getty Images

Premier League, pronostico Aston Villa-Liverpool: spareggio per la Champions tra Emery e Slot

Chi vince ipoteca la qualificazione alla coppa più prestigiosa: i “Villans”, però, hanno una distrazione in più…
Amedeo Paioli
2 min
TagsAston Villa-LiverpoolPremier Leaguepronostico

Appaiate al quarto posto Aston Villa e Liverpool precedono di 4 lunghezze il Bournemouth sesto. Una situazione che, a due sole giornate dalla fine della Premier League, non può lasciare troppo sereni né i “Villans” né i “Reds” perché stasera, in un inconsueto anticipo del venerdì, le due squadre si affronteranno nel tentativo di conquistare matematicamente il posto Champions. Ecco il pronostico di Aston Villa-Liverpool.

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Nonostante i 4 punti vantaggio un pizzico di preoccupazione resta perché il Bournemouth è imbattuto da 16 partite (8 vittorie e 8 pareggi) anche se, in questo penultimo turno, dovrà vedersela (martedì prossimo) con il Manchester City. L’Aston Villa, vale la pena ricordarlo, è finalista di Europa League (affronterà mercoledì prossimo il Friburgo) e, qualora dovesse aggiudicarsi il trofeo, sarebbe comunque ammessa di diritto alla prossima edizione della più prestigiosa competizione europea. In campionato l’undici guidato da Unai Emery ha un po’ tirato i remi in barca e questo potrebbe agevolare il compito del Liverpool a cui i 3 punti non dispiacerebbero di certo. L’impegno dei “Villans”, con una finale alle porte, non potrà essere massimo e allora si può provare a concedere maggior fiducia al Liverpool con il che non sembra così improbabile. La vittoria dei Reds al Villa Park è offerta a 2.45 da Eplay24, a 2.47 da Vincitu, a 2.48 da DomusBet.

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