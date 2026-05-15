Playout Serie B, il pronostico di Bari-Sudtirol

In Serie B la post-season è caratterizzata, oltre che dai playoff , anche dallo spareggio per non retrocedere . Protagoniste del playout saranno Bari e Sudtirol , che si sfidano stasera al San Nicola nel match d’andata (ritorno tra sette giorni al Druso di Bolzano). Ecco il pronostico di Bari-Sudtirol .

Comparazione quote Bari-Sudtirol: Under 2,5

Il Sudtirol ha terminato il campionato al 16° posto con 41 punti, uno in più del Bari. Grandi rimpianti comunque per la squadra di Castori, che battendo la Juve Stabia all’ultima giornata (1-1) avrebbe festeggiato la permanenza in cadetteria. I pugliesi hanno una striscia aperta di 12 partite di fila senza segno X. Segno X che invece si era visto nel primo confronto stagionale con il Bari, a Bolzano: 0-0.

Il verdetto del San Nicola, invece, era stato favorevole al Sudtirol che a metà febbraio si impose per 2-1. In generale, la storia degli scontri diretti tra le due squadre dice che siamo in presenza di un match equilibrato, spesso caratterizzato da massimo due gol totali. Sarà così anche stavolta? Al Bari il compito di provarci di più visto che, in caso di parità tra andata e ritorno, saranno i pugliesi a retrocedere in virtù del peggior piazzamento in campionato. In partite così delicate, in cui ci si gioca la stagione, è più facile però immaginarsi un primo round combattuto. L’Under 2,5 è l’esito che si lascia preferire: quota 1.46 su Eplay24 e DomusBet, 1.48 su Sisal. Quota elevata per la vittoria dei pugliesi, a circa 2.85: difficile ma non impossibile.