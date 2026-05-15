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Internacional-Vasco, il pronostico: ecco l’esito su cui puntare© Getty Images

Internacional-Vasco, il pronostico: ecco l’esito su cui puntare

Sfida del Brasileirao tra due squadre che vanno a segno con discreta regolarità
1 min
TagsInternacional-Vascoquotepronostico

Alla stessa ora (23.30) di Atletico Mg-Mirassol domani si gioca anche Internacional-Vasco con la squadra di casa che pure fa parte del quintetto di... quint’ultime e quella ospite che, invece, ha solo un paio di punti in più ma quanto basta per occupare la settima posizione. Ecco il pronostico del match.

Comparazione quote Internacional-Vasco: Goal

L’undici di Porto Alegre viene da una serie di buone prestazioni (4 vittorie e 2 pareggi) che fanno seguito a un’altra striscia di 3 vittorie e 2 pareggi con in mezzo l’unico ko rimediato nelle ultime 12 esibizioni (coppa del Brasile compresa). Il Vasco, che gioca anche la Copa Sudamericana, ha invece 2 sconfitte nelle ultime 9 uscite insieme a 2 pareggi e 5 vittorie. Il match è quindi abbastanza equilibrato tra due compagini che, almeno una rete, la riescono a realizzare con discreta regolarità. Il Goal, allora, potrebbe rappresentare l’esito giusto su cui puntare. Almeno una rete per parte si gioca a 1.82 su Eplay24 e DomusBet, 1.80 su Sisal.

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