Amici 2026, chi vincerà la finale? Per i bookie è favorito un ballerino

Domenica sera è in programma la finalissima di Amici 2026 , il talent ideato e condotto da Maria De Filippi . Quattro talenti si sono guadagnati la finale , il quinto verrà deciso tramite televoto durante l’ultima puntata e vedrà protagonisti due cantanti: Angie e Lorenzo , entrambi della squadra Cuccarini/Peparini . Scopriamo chi sarà il vincitore di Amici 2026 nelle quote dei bookmaker.

Quote Vincente Amici 2026: ecco chi è favorito

A ricevere la maglia dorata riservata ai finalisti sono stati per primi i tre ballerini: NIcola, Emiliano e Alessio (quest’ultimo particolarmente apprezzato da Cristiano Malgioglio), poi è stato il turno della cantante Elena. Dovranno ancora attendere i due cantanti Angie e Lorenzo, la prima ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2024 mentre il secondo è stato finalista ad X-Factor. Entrambi nella votazione dell’ultima puntata hanno ricevuto due voti a testa dai giudici, Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Tutto rimandato dunque alla puntata finale in cui conosceremo il nome del quinto finalista che potrà concorrere alla vittoria di Amici 2026. Chi sono i favoriti per la serata finale, in programma domenica 17 maggio? Secondo i bookmaker quest’anno a trionfare sarà un ballerino ma non Emiliano, che per settimane è stato in cima alle preferenze degli operatori. Il favorito secondo i bookie è Alessio, talento specializzato nell’hip hop che milita nella squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Per lui sarebbe una grande rivincita, in considerazione dell’infortunio che nella scorsa edizione lo ha costretto ad abbandonare la scuola più famosa d’Italia. L’ipotesi che Alessio vinca Amici 2025 vale 2.00 per Eplay24, 1.90 per Sisal e Eurobet. Emiliano resta un nome caldo secondo gli operatori, tanto che il trionfo da parte del diciassettenne, un mix di talento e sensibilità, oscilla tra 4 e 5 volte la posta. Più dura quest’anno per i cantanti anche se la serata finale può sempre ribaltare i pronostici. I bookie danno qualche chance in più a Lorenzo, bancato a 7, Angie invece si attesta su quota 9.