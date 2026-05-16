Derby Roma-Lazio, mezzogiorno di fuoco tra gol e cartellini

My Combo: la sintesi su Roma-Lazio

Mezzogiorno di fuoco con la Roma a caccia dei tre punti per la Champions, l’ultima qualificazione risale al 2017/18. La Lazio, fuori da tutto, ha vinto solo uno degli ultimi sei derby ma la sola parola (derby) porta con sè tutte le motivazioni possibili. La Roma ha in scia tre vittorie, tante quante ne aveva messe insieme nelle precedenti 9 giornate. La Lazio in questo campionato ha perso due partite di fila solo una volta: contro Sassuolo e... Roma. Biancocelesti senza lo squalificato Romagnoli e feriti nell’orgoglio per il ko in finale di Coppa Italia con l’Inter. Nella visione My Combo di SisalTipster, la Roma uscirà imbattuta dal derby. In 8 delle ultime 9 edizioni della stracittadina capitolina ci sono stati minimo uno, massimo tre gol totali. Questo Roma-Lazio può confermare la tendenza scongiurando il “pericolo” di uno 0-0, che non si vede dal 12 novembre del 2023. Non c’è bisogno di guardare le previsioni meteo per ipotizzare un derby caldissimo. Nel match del girone d’andata ci sono stati due espulsi (entrambi nelle fila della Lazio), in quello precedente invece 6 ammonizioni. Numeri che spingono verso un derby con almeno 5 cartellini in totale. Ci sarà tempo per sciogliere il nodo relativo al suo futuro, c’è una questione più urgente: Paulo Dybala non ha mai segnato alla Lazio da quando veste di giallorosso. Undici, invece i centri in carriera della Joya contro la Lazio, con le maglie di Palermo e Juve. Un “tabù” da sfatare con un gol ma anche un assist non sarebbe da disprezzare.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Roma-Lazio: 1) Roma non perde 2) Tra 1 e 3 gol 3) Almeno 5 cartellini in totale 4) Dybala gol o assist.

My Combo: la sintesi su Juventus-Fiorentina

In contemporanea con il derby di Roma (e con le altre tre partite che interessano la corsa Champions) si gioca anche Juventus-Fiorentina, altra gara chiave della 37ª giornata di Serie A. I bianconeri sono terzi in classifica, con 2 punti di vantaggio sulla coppia Milan-Roma e 3 sul Como. La Fiorentina il suo traguardo massimo l’ha già raggiunto ed è la salvezza. Si spiega così il calo di rendimento dei toscani, 3 pareggi e un ko nelle ultime 4. I viola nell’ultima trasferta giocata hanno perso 4-0 contro la Roma e a Torino, in casa della Juve, hanno vinto una sola volta nelle ultime 12 partite (ben 10 sconfitte nel parziale). Di contro, la squadra di Spalletti è imbattuta da 10 turni (6 vittorie e 4 pareggi) e la difesa sembra tornata in versione “BBC”: 7 clean sheet, appunto, nelle ultime 10 gare di campionato. Nella visione My Combo di SisalTipster, la vittoria della Juventus è quasi una naturale conseguenza di numeri e motivazioni. Va detto però che nell’ultima gara casalinga la Juventus non è andata oltre l’1-1 contro il già retrocesso Verona. E che i viola hanno sempre trovato la via della rete negli ultimi tre incroci con i bianconeri. Non è evidentemente una partita come le altre per la Fiorentina che, pur perdendo l’incontro, almeno una rete potrebbe realizzarla. Juventus seconda in campionato per numero di tiri in porta e dunque favorita sui viola in questa specialità. C’è la firma di Vlahovic sui gol segnati all’Hellas e al Lecce. Il serbo, grande ex della sfida, non ha tuttavia mai segnato in 8 sfide giocate da avversario dei viola. É lui che sta trascinando i bianconeri verso la qualificazione alla Champions ed è lui che può sbloccare Juventus-Fiorentina.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Juventus-Fiorentina: 1) Vittoria Juventus 2) Entrambe a segno 3) Juventus effettua più tiri in porta 4) Vlahovic primo marcatore.