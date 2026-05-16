Chelsea-Manchester City, chi alza al cielo la Fa Cup? Ecco il pronostico

Una il trofeo l’ha conquistato 8 volte, l’altra “soltanto” in 7 occasioni. Il trofeo a cui si fa riferimento è la Fa Cup , la prima squadra di cui si fa cenno è il Chelsea mentre la seconda è il Manchester City . Oggi alle 16, nella suggestiva cornice del Wembley Stadium , saranno proprio “Blues” e “Citizens” a giocarsi la finale di questa competizione nel tentativo di scrivere di nuovo il proprio nome sulla Coppa . Ecco il pronostico di Chelaea-City .

Vince il City? Ecco le migliori quote per il segno 2

Guardiola, in questa stagione, ha già conquistato la Efl Cup battendo l’Arsenal, sempre qui a Londra nello stesso stadio, e ora ha l’opportunità di concedere il bis. Un bis sulla carta assai probabile visto il momento no del Chelsea che, ad eccezione dei turni precedenti di questa competizione, contro Port Vale e Leeds (che non sono certo avversari irresistibili), non vince una partita da ben 11 esibizioni di fila con (vittorie escluse) ben 22 reti subìte e solo 4 realizzate. Il City, al contrario, non perde un match da 9 gare consecutive (8 vittorie e un pareggio). Un rendimento brillante che però non può permettere a Haaland e compagni di festeggiare visto che l’unico pareggio, arrivato contro l’Everton, potrebbe costare loro la Premier.

Tornando alla finale di oggi è evidente che, in sintonia con le quote, è il 2 a partire con i favori del pronostico. La vittoria al 90' del Manchester City è quotata a 1.71 da Eplay24, a 1.70 da BetFlag, a 1.69 da Betsson.