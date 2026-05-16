Playoff Serie B, il pronostico di Juve Stabia-Monza

Pronostico Juve Stabia-Monza: Multigol 1-3

I campani, finiti settimi al termine della stagione regolare, hanno iniziato questi spareggi eliminando il Modena (vittoria in trasferta per 1-0). In casa, vale la pena ricordarlo, i campani hanno perso solo due volte: contro Modena e Frosinone. Il Monza si starà ancora mangiando le mani perché, dopo essere stato praticamente sempre in vantaggio sul Frosinone per la promozione diretta in serie A, è incappato, al penultimo turno, nel ko di Mantova che ha permesso ai ciociari di effettuare il sorpasso. Nei due precedenti stagionali si registra un pareggio (Juve Stabia-Monza 2-2) e una vittoria dei brianzoli (2-1 casalingo). Stasera i campani proveranno a giocarsela... piace il Multigol 1-3, offerto a 1.28 da Eplay24, a 1.33 da Eurobet, a 1.33 da Lottomatica.