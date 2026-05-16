Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 16 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Playoff Serie B, il pronostico di Juve Stabia-Monza© LAPRESSE

Playoff Serie B, il pronostico di Juve Stabia-Monza

Sfida d'andata al Menti di Castellammare di Stabia, dove i campani hanno perso solo due volte in campionato
2 min
Tagsplayoff Serie BJuve Stabia-Monzapronostico

playoff di serie B, archiviato il turno preliminare, entrano nel vivo. Oggi l’andata della prima semifinale con la Juve Stabia che ospita il Monza in attesa di restituire poi la visita tra tre giorni. Ecco il pronostico di Juve Stabia-Monza.

Pronostico Juve Stabia-Monza: Multigol 1-3

I campani, finiti settimi al termine della stagione regolare, hanno iniziato questi spareggi eliminando il Modena (vittoria in trasferta per 1-0). In casa, vale la pena ricordarlo, i campani hanno perso solo due volte: contro Modena e Frosinone. Il Monza si starà ancora mangiando le mani perché, dopo essere stato praticamente sempre in vantaggio sul Frosinone per la promozione diretta in serie A, è incappato, al penultimo turno, nel ko di Mantova che ha permesso ai ciociari di effettuare il sorpasso. Nei due precedenti stagionali si registra un pareggio (Juve Stabia-Monza 2-2) e una vittoria dei brianzoli (2-1 casalingo). Stasera i campani proveranno a giocarsela... piace il Multigol 1-3, offerto a 1.28 da Eplay24, a 1.33 da Eurobet, a 1.33 da Lottomatica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS