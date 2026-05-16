Catanzaro-Palermo, attacco contro difesa: il pronostico

Non sono bastati 72 punti al Palermo per assicurarsi uno dei due biglietti che valgono la promozione diretta in Serie A senza passare per i playoff . Playoff che quindi la squadra allenata da Pippo Inzaghi dovrà disputare ma con un privilegio, frutto del quarto posto in classifica con cui i siciliani hanno chiuso la regular season. Pohjanpalo e compagni hanno potuto saltare il turno preliminare, entrando in scena direttamente nelle semifinali . La rivale dei rosanero sarà il Catanzaro di Alberto Aquilani . Ovvero, la squadra che in campionato ha chiuso “alle spalle” del Palermo ma staccata di ben 13 lunghezze. Ecco il pronostico di Catanzaro-Palermo , in programma domenica 17 maggio alle ore 20.

Comparazione quote Catanzaro-Palermo: Multigol 2-4

Nel turno preliminare i calabresi hanno battuto 3-0 l’Avellino, soffrendo un po’ nel primo tempo ma dimostrando, in generale, di saper affondare il colpo al momento opportuno. Evidente come i due ko rimediati in precedenza dal Catanzaro fossero figli di un certo appagamento, per via dell’obiettivo playoff ormai acquisito. Uno di questi due ko è arrivato proprio per mano del Palermo, che al “Barbera” ha vinto l’incontro per 3-2. All’andata, al “Ceravolo”, era stato invece il Catanzaro ad avere la meglio: 1-0, con gol partita di Cisse. Per capire meglio a che tipo di squadre siamo di fronte basta citare qualche dato. In 19 delle ultime 20 partite giocate dal Catanzaro (stagione regolare più playoff) ci sono sempre stati almeno due gol in partita. Un solo 0-0 nel periodo considerato, contro la Sampdoria il 25 gennaio. Da sottolineare come per certi versi il 3-0 di Catanzaro-Avellino sia stato un risultato “a sorpresa”: infatti, nelle precedenti 13 partite giocate da Iemmello e compagni c’era sempre stato spazio per l’esito Goal (almeno una rete per parte). Più solido invece il Palermo, che rispetto al Catanzaro ha segnato un gol in meno (62 contro 62) ma ha fatto nettamente meglio in termini di gol subìti: 33 contro i 51 incassati dai giallorossi. La squadra di Aquilani si gioca molto al Ceravolo dove, in campionato, ha perso solo contro il Padova: per il resto, 9 vittorie e 8 pareggi. Il Palermo lontano dal Barbera ha collezionato 6 successi, 8 pareggi e 5 ko, l’ultimo dei quali all’ultima giornata sul campo del Venezia.

Per le quote parte leggermente favorito il Palermo, anche se è un segno 2 da oltre 2 volte la posta. Spregiudicato il Catanzaro, concreto il Palermo. Serve un compromesso, individuato nel Multigol 2-4 in lavagna a 1.42 su Eplay24, a 1.50 su Eurobet, a 1.52 su Sisal.