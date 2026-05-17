Pronostico Arsenal-Burnley, un quasi testacoda: 1 handicap oppure…

Pronostico Arsenal-Burnley: 1+Over 2,5

All’Emirates arriva dunque il Burnley, già retrocesso e che l’ultima vittoria l’ha ottenuta l’11 febbraio, in casa del Crystal Palace. Curioso come la retrocessione dei Clarets sia diventata ufficiale al termine del match casalingo perso per 1-0 contro il Manchester City, la squadra che si sta giocando il primo posto proprio con l’Arsenal. C’è ancora una possibilità che Manchester City e Arsenal chiudano a pari punti in classifica e, in quel caso, si guarderebbe alla differenza reti che ad oggi dice City +43, Arsenal +42. Una motivazione in più per i Gunners a cercare una vittoria rotonda che, in sede di pronostico, fa propendere per l’1 handicap (partendo da un ipotetico 0-1), con l’1+Over 2,5 in alternativa. La combo 1+Over 2,5 si gioca a 1.36 su Sisal, a 1.31 su Eplay24 e NetBet.