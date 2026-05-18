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lunedì 18 maggio 2026
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LaLiga2, Pronostico Leganes-Huesca: si salvi chi può!© Getty Images

LaLiga2, Pronostico Leganes-Huesca: si salvi chi può!

Posticipo che pesa per la lotta per non retrocedere, ecco chi parte favorito secondo i bookmaker
2 min
TagsLeganes-Huescaquotepronostico

Ne LaLiga2, il campionato spagnolo di seconda divisione, la terz’ultima giornata di campionato si chiude con Leganes-Huesca. Un posticipo importante in chiave salvezza/retrocessione, a cui i padroni di casa si presentano con 6 punti in più rispetto agli ospiti, che al momento sarebbero condannati a salutare la categoria. Ecco il pronostico del match, in programma lunedì 18 maggio alle 20.30.

Comparazione quote: Leganes-Huesca 1X+Multigol 1-4

Se la situazione dell’Huesca è così delicata il motivo va riscontrato nel suo pessimo rendimento esterno: 2 sole vittorie, 2 pareggi e ben 15 sconfitte. Il Leganesreduce da 4 ko di fila, ha l’occasione per blindare la salvezza centrando il quinto risultato utile consecutivo negli scontri diretti con l’Huesca. Per coprire un ventaglio più ampio di risultati, il consiglio è quello di valutare la combo 1X più Multigol 1-4. Tradotto, Leganes imbattuto e range di gol compreso tra uno e quattro: 1.45 l'offerta di Eplay24 e NetBet, 1.47 quella di Eurobet.

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