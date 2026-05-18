Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 18 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Orgryte-Goteborg, vincere per risalire: il pronostico© Getty Images

Orgryte-Goteborg, vincere per risalire: il pronostico

Match dell'8a giornata del campionato svedese che vede di fronte due squadre apparse in difficoltà fin da subito
2 min
TagsOrgryte-Goteborgquotepronostico

Da un capo all’altro della classifica, ecco il derby Orgryte-Goteborg. Per loro il campionato è partito con enormi sofferenze e i numeri lo confermano.

Pronostico Orgryte-Goteborg: Multigol 2-3

Goteborg ultimo (insieme all’Halmstad che ha giocato 8 partite) con 3 soli punti raccolti in 7 giornate, frutto di altrettanti pareggi, 4 gol segnati e 15 subìti. L’Orgryte ha 5 punti all’attivo e almeno una vittoria l’ha ottenuta, per il resto ha collezionato 2 pareggi e 4 sconfitte. C’è anche da dire però che l’Orgryte ha incassato ben 18 reti, un totale in cui pesa come un macigno l’8-1 incassato per mano dell’Hammarby alla 4ª giornata di campionato. Per le quote è il Goteborg a partire favorito contro la neopromossa, il segno 2 vale circa 1.85 mentre l’1 è proposto a 3.80. Scendendo più nel dettaglio, nei tre match casalinghi fin qui disputati l’Orgryte ha sempre fatto registrare Goal e Multigol 2-3. Proprio uno di questi esiti può essere preso in considerazione. Il Multigol 2-3 è quotato a 1.80 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS