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Juve Stabia, solo la vittoria in casa del Monza: quote e pronostico© LAPRESSE

Juve Stabia, solo la vittoria in casa del Monza: quote e pronostico

Dopo aver pareggiato al ”Menti” la squadra di Ignazio Abate deve espugnare l’U-Power Stadium nel ritorno della semifinale playoff di Serie B
3 min
Tagsplayoff Serie BMonza-Juve Stabiapronostico

Per la Juve Stabia un pareggio che fa male, per il Monza un risultato da benedire. Il primo atto delle semifinali playoff tra Ignazio Abate e Paolo Bianco è andato in archivio sul 2-2: campani in controllo fino al 77’,  il minuto del gol di Carboni, poi all’89’ il gol del definitivo 2-2 firmato da Delli Carri.

Comparazione quote Monza-Juve Stabia: Multigol Casa 1-2

Un film già visto per le “Vespe” che anche nell’andata della semifinale playoff dello scorso anno, contro la Cremonese, erano avanti di due gol: poi, sempre al 77’, arrivò il gol del 2-1 dei grigiorossi che vinsero la partita di ritorno allo Zini per 3-0. Il miglior piazzamento in campionato dei brianzoli fa sì che un altro pareggio li qualificherebbe alla finale promozione. Alla Juve Stabia non resta che mettere da parte rimpianti e veleni, cercando la vittoria all’U-Power Stadium. Una missione non facile visto che in campionato il Monza ha fatto del suo stadio un autentico fortino: 14 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, datata 27 settembre, contro il Padova. La Juve Stabia nel turno preliminare era andata a vincere in casa del Modena per 1-0, interrompendo un digiuno che in trasferta durava dall’11 febbraio. In gara secca, però, le “Vespe” hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà gli odierni rivali. Quello di sabato è stato il terzo confronto stagionale, che ha confermato la tendenza dei due precedenti incontri: ancora Goal e Over 2,5. Nella stagione regolare Juve Stabia-Monza era finita nuovamente 2-2 mentre a Monza la spuntarono i brianzoli in rimonta: 2-1. Quote alla mano il Monza non farà calcoli e si prenderà la finale attraverso una vittoria, valutata circa 1.60. Vale la pena segnalare che in sette delle ultime otto partite il Monza è andato a segno una o due volte. Occhi puntati sul Multigol Casa 1-2, a 1.68 su Betsson, a 1.60 su Eplay24 e Snai.

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