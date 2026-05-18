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lunedì 18 maggio 2026
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Premier League, Chelsea-Tottenham è un derby tra deluse: il pronostico© Getty Images

Premier League, Chelsea-Tottenham è un derby tra deluse: il pronostico

I Blues inseguono l’ottavo posto, gli Spurs di De Zerbi vogliono festeggiare la salvezza con 90 minuti d’anticipo sulla fine del campionato
Federico Vitaletti
2 min
TagsChelsea-Tottenhamquotepronostico

Prima di affidare a Xabi Alonso le chiavi della ricostruzione, il Chelsea deve pensare a salvare quel che resta della stagione. Un’annata disastrosa in cui i Blues hanno perso (sabato) la chance di alzare un trofeo: ko in finale di Fa Cup con il City. Così, l’unica via di accesso all’Europa meno prestigiosa, la Conference League, resta l’ottavo posto. Un “traguardo” che resta possibile a patto di battere martedì sera, nella penultima giornata di Premier League, il Tottenham

Comparazione quote Chelsea-Tottenham: Multigol 2-4

La squadra di De Zerbi ha 2 punti di vantaggio sul West Ham, quart’ultimo, e tutto ciò che arriva a Stamford Bridge è tanto di guadagnato. Se vincono, gli Spurs si salvano. Se perdono o pareggiano sono comunque padroni del loro destino: all’ultima ospiteranno l’Everton e, in caso di arrivo a pari punti con gli Hammers, al momento hanno una differenza reti assai favorevole, per non dire incolmabile. Negli ultimi 2 precedenti ha vinto il Chelsea per 1-0, qui dovrebbero vedersi da due a quattro reti totali. Il Multigol 2-4 è proposto a 1.42 da Eplay24, a 1.52 da Betsson e Snai.

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