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Chi vince il Grande Fratello Vip? Per i bookie è una questione tra "Queen"© ANSA

Chi vince il Grande Fratello Vip? Per i bookie è una questione tra "Queen"

Stasera la finale del reality condotto da Ilary Blasi, per le quote c'è un favorito o meglio, favorita...
Federico Vitaletti
3 min
TagsVincitore Grande Fratello VipAlessandra MussoliniIlary Blasi

Stasera, su Canale 5, va in onda la finale del Grande Fratello Vip. Il reality, condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, si appresta a incoronare il suo vincitore. Scopriamo chi è il favorito dei bookmaker in un’edizione di cui le donne sono state le indiscusse protagoniste.

Comparazione quote: Alessandra Mussolini vince Grande Fratello Vip

Hanno dato al programma dinamiche, polemiche, scontri anche molto accesi, divertimento. Donne al potere in questa edizione del Grande Fratello Vip, tanto che i bookie, tenuto conto anche del consenso del pubblico, vedono favorite due inquiline della Casa più spiata d’Italia. Si tratta di Alessandra Mussolini e di Antonella Elia, due vere “Queen” che non si sono mai risparmiate, esprimendo sempre e comunque il loro pensiero senza mai nascondersi. In base alle quote aggiornate i bookie vedono un testa a testa tra la Mussolini e la Elia, con la prima di poco avanti: il trionfo della Mussolini si gioca a 2.50 su Eplay24 NetBet, a 1.90 su Sisal. La sua principale “ rivale”, anche in lavagna, è Antonella Elia, la prima ad aver raggiunto il traguardo della finale: la Elia si gioca vincente a 3.50 su Eplay24StarYes e Sisal. Nel duello tra le due prova a inserirsi Lucia Ilardo, protagonista di una controversa relazione con il concorrente Renato Biancardi (considerato dai bookie l’estremo outsider per la vittoria del reality)Il trionfo della Ilardo, che ha preso parte ad un altro reality di successo come Temptation Island, oscilla tra quota 6 e 7. Meno accreditati gli uomini: a 7.50 viene offerto Raul Dumitras, anche lui ex di Temptations Island, quota 9 invece per Raimondo Todaro. Il siciliano deve ancora superare il televoto con Renato Biancardi per essere considerato a tutti gli effetti un finalista. Dovrebbe sulla carta farcela e poi giocarsi le sue possibilità in una serata finale in cui i pronostici possono sempre essere ribaltati.

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