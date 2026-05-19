Pronostico Bournemouth-Manchester City, l'Arsenal aspetta un passo falso di Guardiola per festeggiare il titolo

Efl Cup vinta battendo l’Arsenal in finale e anche la Fa Cup è stata sistemata in bacheca, piegando il Chelsea . Guardiola ha fatto “doppietta” ma non può fermarsi, perchè in campionato stasera c’è la sfida col lanciatissimo Bournemouth . Una squadra che per rendimento nelle ultime 15 giornate sarebbe da quarto posto: 29 punti nel periodo, frutto di 7 vittorie e 8 pareggi. Un exploit che tiene vive le ambizioni Champions delle Cherries, capaci lo scorso 11 aprile di andare a vincere per 2-1 in casa dell’ Arsenal capolista . Ecco il pronostico di Bournemouth-Manchester City.

Comparazione quote: Bournemouth-City Goal

La vittoria di ieri dell’Arsenal contro il Burnley obbliga la squadra di Guardiola a vincere, diversamente i Gunners festeggeranno il titolo… davanti alla tv. Numeri alla mano, il City è in forma smagliante: 9 vittorie e un pareggio nelle ultime 10 partite, e nei 7 clean sheet collezionati ci sono molti meriti di Gianluigi Donnarumma. Tirando le somme, Bournemouth-City è una sfida tra formazioni in salute e motivatissime. L’esito Goal per i bookie non si discute: quota 1.48 su Eplay24 e StarYes, 1.45 su Sisal. Favoriti i Citizens che hanno vinto ben 18 volte negli ultimi 19 scontri diretti (una sola vittoria per il Bournemouth). Il segno 2 si gioca a 1.65 su Eplay24 e NetBet, a 1.66 su DomusBet.