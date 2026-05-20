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Pronostici playoff Serie C, Ascoli-Potenza: marchigiani in semfinale anche con un pareggio

Pronostici playoff Serie C, Ascoli-Potenza: marchigiani in semfinale anche con un pareggio

Al "Viviani", nel match d'andata, diverse occasioni (e rigore fallito da Gori) ma nessun gol
Federico Vitaletti
2 min
TagsPlayoff Serie CAscoli-Potenzapronostico

Stasera si giocano le partite di ritorno dei quarti di finale playoff  della Serie C (secondo turno nazionale). Tra le squadre decise a staccare il biglietto per la fase successiva c’è l’Ascoli, che aveva chiuso la regular season del girone B al secondo posto con 77 punti in classifica, alle spalle dell’Arezzo.

Ascoli-Potenza, almeno una squadra non segna? Quanto vale per i bookie

I marchigiani, in virtù del loro piazzamento, hanno potuto “riposare” per circa tre settimane. Domenica sono tornati in campo per giocare il match d’andata contro il Potenza, che nel turno precedente ha rifilato un complessivo 6-1 al Campobasso. Al “Viviani” non ci sono state reti ma le occasioni non sono mancate: su tutte, il calcio di rigore fallito dall’attaccante dell’Ascoli Gori. Un risultato comunque positivo per i bianconeri a cui basterà non perdere per eliminare i lucani, imbattuti da sei partite consecutive. Difficile ipotizzare un passo falso da parte del “Picchio”, che al “Del Duca” in campionato ha collezionato 12 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta (contro l’Arezzo). Non solo, in 18 gare interne l’Ascoli ha incassato soltanto 9 gol, segnandone 33: tradotto, miglior attacco e miglior difesa casalinga del girone B. Dati che spingono il pronostico verso l’Ascoli, con il No Goal da valutare come alternativa all’1 (quote che oscillano tra 1.42 e 1.55). L'ipotesi che in Ascoli-Potenza almeno una squadra non segni è quotata a 1.78 da Eplay24, a 1.75 da BetFlag, a 1.60 da Snai.

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