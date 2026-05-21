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Semifinali playoff Eredivisie, per le quote in Ajax-Groningen si parte con...© EPA

Semifinali playoff Eredivisie, per le quote in Ajax-Groningen si parte con...

Lancieri favoriti anche se il rendimento recente degli ospiti è più brillante
Amedeo Paioli
2 min
TagsAjax-GroningenPlayoff Eredivisiepronostico

La Conference League, nel campionato olandese, non è una questione per singoli. Alla terza competizione continentale, infatti, puntano in quattro ma solo una tra quelle che, al termine della stagione regolare, arrivano dal quinto all’ottavo posto (quest’anno al nono perché l’Az Alkmaar, settimo, si è aggiudicato la coppa d’Olanda e si è dunque qualificato per l’Europa League) staccherà il biglietto per partecipare alla prossima edizione. Il meccanismo è quello dei playoff (semifinali e finale) e si parte oggi con l’Ajax (quinta) contro il Groningen (nono) e poi, a seguire, Utrecht-Heerenveen (ovvero sesta contro ottava). 

Comparazione quote: Ajax-Groningen Goal

Si tratta di due partite “secche” (senza gara di ritorno) e quindi non ci sono troppi calcoli da fare... bisogna vincere e basta. Un imperativo soprattutto per l’Ajax che, diversamente, resterà senza Europa e, anche se si tratta della sorella minore di tutte le competizioni continentali, meglio questa che niente. Per raggiungere l’obiettivo i “Lancieri” dovranno innanzitutto superare l’ostacolo Groningen, un avversario insidioso battuto in campionato all’andata 2-0 ad Amsterdam (era il 2 dicembre dello scorso anno) ma che si è preso la rivincita al ritorno aggiudicandosi il match per 3-1. Per le quote si parte con il segno 1 anche se il rendimento recente del Groningen (5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) è migliore di quello dell’Ajax (2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Goal potrebbe rappresentare la più valida delle alternative. Almeno una rete per parte in Ajax-Groningen si gioca a 1.53 su Eplay24 e NetBet, a 1.50 su Snai.

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