Quote e pronostico di Utrecht-Heerenveen: l'analisi e i consigli su cosa giocare

Comparazione quote: Utrecht-Heerenveen Over 2,5

Nell’andata, il 28 settembre dello scorso anno, a Utrecht finì 2-2 con il pareggio, stavolta per 1-1, che ha caratterizzato anche il ritorno, disputato l’1 febbraio di quest’anno. Una piccola differenza si può riscontrare nel ruolino di marcia di fine campionato. L’Utrecht, nell’arco delle ultime 13 giornate, ha vinto ben 9 volte con 2 pareggi e 2 sole sconfitte. mentre l’Heerenveen, nell’ambito dello stesso numero di gare, ha vinto 8 volte con l’aggiunta di 2 pareggi e 3 ko. Anche qui le quote sono a favore della squadra di casa e l’1, in lavagna a 1.95, ci può senz’altro stare. Per chi cerca un esito diverso allora c’è l’Over 2,5 pronto a candidarsi all’uscita. Almeno tre reti in partita si giocano a 1.63 su Eplay24 e Netwin, a 1.64 su Betsson, a 1.65 su GoldBet.