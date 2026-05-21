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Quote e pronostico di Utrecht-Heerenveen: l'analisi e i consigli su cosa giocare© EPA

Quote e pronostico di Utrecht-Heerenveen: l'analisi e i consigli su cosa giocare

La vincente di questa sfida giocherà la finale playoff di Eredivisie contro una tra Ajax e Groningen
2 min
TagsUtrecht-HeerenveenpronosticoPlayoff Eredivisie

Nell’altra semifinale playoff di Eredivisie l’Utrecht riceve l’Heerenveen con i due precedenti di campionato che contribuiscono a ingarbugliare le cose. 

Comparazione quote: Utrecht-Heerenveen Over 2,5

Nell’andata, il 28 settembre dello scorso anno, a Utrecht finì 2-2 con il pareggio, stavolta per 1-1, che ha caratterizzato anche il ritorno, disputato l’1 febbraio di quest’anno. Una piccola differenza si può riscontrare nel ruolino di marcia di fine campionato. L’Utrecht, nell’arco delle ultime 13 giornate, ha vinto ben 9 volte con 2 pareggi e 2 sole sconfitte. mentre l’Heerenveen, nell’ambito dello stesso numero di gare, ha vinto 8 volte con l’aggiunta di 2 pareggi e 3 ko. Anche qui le quote sono a favore della squadra di casa e l’1, in lavagna a 1.95, ci può senz’altro stare. Per chi cerca un esito diverso allora c’è l’Over 2,5 pronto a candidarsi all’uscita. Almeno tre reti in partita si giocano a 1.63 su Eplay24 e Netwin, a 1.64 su Betsson, a 1.65 su GoldBet.

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