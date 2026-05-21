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Pronostici Copa Libertadores, Penarol-Corinthians: per i bookie è un vero rebus! La chiave è…© Getty Images

Pronostici Copa Libertadores, Penarol-Corinthians: per i bookie è un vero rebus! La chiave è…

A Montevideo va in scena un match valevole per la quinta giornata della fase a gironi
2 min
TagsCopa LibertadoresPenarol-Corinthianspronostico

All’appello manca ancora qualche partita e il quinto turno della fase a gironi della Copa  Libertadores andrà in archivio. Tra le sfide ancora da giocare c’è Penarol-Corinthians, un vero e proprio testacoda del gruppo E. 

Pronostico Penarol-Corinthians: Under 2,5

La formazione uruguaiana, infatti, è ultima in classifica con due soli punti all’attivo mentre l’undici brasiliano è in cima alla graduatoria con 3 lunghezze di vantaggio sul Platense (che ha disputato una partita in più), è imbattuto (3 vittorie e un pareggio) e ha già staccato il biglietto per la fase successiva a eliminazione diretta. Nelle 4 gare già disputate in questa competizione il Corinthians ha messo a segno 7 reti incassandone soltanto una mentre il Penarol ha 3 sole reti all’attivo contro le 6 al passivo. La squadra uruguaiana ha anch’essa giocato 4 partite collezionando 3 Under 2,5 e un Over 2,5 con 3 Goal e un NoGoal mentre i brasiliani hanno fatto registrare 4 Under 2,5 con l’aggiunta di 3 NoGoal e un esito Goal. Sulla carta il Penarol potrebbe ancora sperare di agganciare il terzo posto, che varrebbe i playoff, ma l’impresa sembra difficile. Per le quote l’esito del match è assolutamente incerto, forse l’Under 2,5 potrebbe andar bene. Questo esito è offerto a 1.45 da Eplay24, a 1.47 da Betsson, a 1.48 da Bet365.

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