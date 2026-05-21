Copa Sudamericana, Racing Club favorito contro il Caracas: quote e pronostico

Anche la Copa Sudamericana deve concludere la quinta giornata della sua fase a gironi e tra gli incontri che si devono ancora disputare ci sono quelli relativi al gruppo E dove il Botafogo conduce con 10 punti seguito dal Caracas con 8 e poi Racing Club a 4 e Independiente fanalino di coda con zero punti.

Pronostico Racing Club-Caracas: Over 2,5

Il Racing, nel tentativo di raggiungere il secondo posto (unico valido per accedere ai playoff) deve superare il Caracas contro il quale, all’andata, ha pareggiato per 1-1. Considerando che nel prossimo (e ultimo) impegno gli argentini riceveranno l’ultima della classe mentre i venezuelani se la vedranno con la capolista, con una vittoria sul Caracas il Racing avrebbe buone possibilità di effettuare il sorpasso in dirittura d’arrivo. Oltre all’1 (dalla quota però contenuta) sembrano ok sia il Goal che l’Over 2,5. L'Over 2,5 si può giocare a 1.52 su Eplay24, Planetwin e Sisal. Il Goal tocca quota 2.40 sulle lavagne di Eplay24, BetFlag e Lottomatica.