Campionato austriaco, playoff Conference League: cosa giocare in Ried-Rapid
In Austria il particolare meccanismo della Bundesliga austriaca coinvolge, per decidere chi prenderà parte alla Conference League (accedendo dai sedicesimi di finale), tre squadre in un playoff dopo aver diviso le 12 partecipanti in due gruppi da sei (in base alla classifica finale della stagione regolare).
Pronostico Ried-Rapid: Multigol 1-3
Le prime due del secondo gruppo si sfidano e la vincente affronta la quinta del primo gruppo, con gara di andata e ritorno, per decidere chi andrà a giocare il playoff che permette di accedere alla prima fase della Conference League. Tante parole per dire che stasera il match è Ried-Rapid con il Ried che in stagione ha incontrato 3 volte l’undici di Vienna perdendo la prima, in casa, 0-2 e vincendo le due successive per 2-1 e 3-0. Stasera ci potrebbe stare il Multigol 1-3: quota 1.36 su Eplay24 e NetBet, 1.45 su Sisal.