Campionato austriaco, playoff Conference League: cosa giocare in Ried-Rapid

Pronostico Ried-Rapid: Multigol 1-3

Le prime due del secondo gruppo si sfidano e la vincente affronta la quinta del primo gruppo, con gara di andata e ritorno, per decidere chi andrà a giocare il playoff che permette di accedere alla prima fase della Conference League. Tante parole per dire che stasera il match è Ried-Rapid con il Ried che in stagione ha incontrato 3 volte l’undici di Vienna perdendo la prima, in casa, 0-2 e vincendo le due successive per 2-1 e 3-0. Stasera ci potrebbe stare il Multigol 1-3: quota 1.36 su Eplay24 e NetBet, 1.45 su Sisal.