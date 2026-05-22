Finale Coppa di Francia Lens-Nizza, un po' di Roma alza il trofeo? Quote e pronostico

Vince il Lens di Abdulhamid? Ecco a quanto è quotato il segno 1

Il Lens, trascurando il turno di esordio contro un’avversaria di categoria decisamente inferiore, è arrivato a questo appuntamento avendo fatto fuori, progressivamente, il Sochaux (3- 0) nei sedicesimi di finale, il Troyes (4-2) negli ottavi, il Lione (3-2) nei quarti e il Tolosa in semifinale (unica gara, quest’ultima, giocata in casa). Il Nizza è partito battendo 2-1 il St.Etienne e ha proseguito superando ai rigori il Nantes (1-1 il risultato al 90’). Poi è arrivato il 3-2 al Montpellier negli ottavi a cui ha fatto seguito un altro passaggio del turno ai rigori (0-0 al 90’ con il Lorient che ha anche disputato tutto il secondo tempo con un uomo in meno). Infine, in semifinale, c’è stato il 2-0 allo Strasburgo e, voilà, l’accoppiamento per la finale è fatto. In campionato il Lens ha chiuso al secondo posto a -6 dal Psg campione di Francia mentre il Nizza, terz’ultimo, sarà chiamato allo spareggio con il St.Etienne (terzo classificato il Ligue 2) per decidere chi giocherà nella massima serie il prossimo anno. Alla luce di tutte queste considerazioni l’esito della finale sembra abbastanza scontato. Nei due precedenti di campionato il Lens si è aggiudicato l’andata per 2-0 mentre il ritorno si è chiuso sull’1-1. Il segno 1 (con tanto di conquista del trofeo) allo Stade de France sembra stasera una scelta obbligata. La vittoria del Lens in cui milita Saud Abdulhamid, giocatore arabo in prestito dalla Roma, è quotata a 1.48 da Eplay24, a 1.46 da Bwin, a 1.44 da William Hill.