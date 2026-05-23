Finale playoff Serie B, pronostico Catanzaro-Monza: Iemmello sfida Cutrone

Una degna finale tra due signore squadre. Saranno Catanzaro e Monza a giocarsi un posto in Serie A , per raggiungere Venezia e Frosinone che hanno già staccato il biglietto destinazione Paradiso. A disputare in casa la partita d’andata di questa finale promozione sarà l’ottimo Catanzaro di Alberto Aquilani . Ecco il pronostico di Catanzaro-Monza , in programma domenica 24 maggio alle ore 20.00.

Pronostico Catanzaro-Monza: doppia chance 1X

I calabresi hanno sfruttato la spinta dello stadio “Ceravolo” per battere, in rapida successione, Avellino e Palermo con un doppio 3-0. Un risultato che i siciliani di Pippo Inzaghi non sono riusciti a ribaltare nel match di ritorno, fermandosi al 2-0. Non ha avuto vita facile il Monza di Paolo Bianco, terzo al termine della stagione regolare. Nella semifinale playoff i brianzoli hanno pareggiato 2-2 la sfida d’andata in Campania, recuperando dallo 0-2. Al ritorno, una doppietta di Patrick Cutrone ha permesso al Monza di accedere alla finale. Curiosità: nel doppio confronto con le “Vespe”, tutti e sette i gol segnati sono arrivati nella ripresa. Nelle tre partite giocate in questi playoff il Catanzaro ha fatto registrare un triplo No Goal, inversione di tendenza netta e anche singolare visto che, nelle precedenti tredici partite, Iemmello e compagni avevano sempre collezionato l’esito Goal. Un esito Goal che si è visto nei due match di campionato giocati con i brianzoli: Monza-Catanzaro 2-1, Catanzaro-Monza 1-1. Non solo Goal ma anche Multigol 2-3, ovvero partite terminate con minimo due, massimo tre reti. Un’opzione che si può prendere in considerazione anche in questo primo round.

Il regolamento della finale playoff di Serie B prevede che, in caso di parità al termine del doppio confronto, non ci saranno tempi supplementari e calci di rigore. Sarà promossa in Serie A la squadra meglio piazzata al termine del campionato, ovvero il Monza. Il Catanzaro ha un motivo in più per cercare di ripetere l’exploit compiuto con il Palermo, con tris calato interamente nel primo tempo. Il Monza di recente ha un po’ perso la solidità mostrata nel corso del torneo: sono otto le reti incassate dai brianzoli nelle ultime quattro partite. In sede di pronostico si possono valutare, dunque, anche altre due opzioni. Il Goal, in lavagna a 1.57, e la doppia chance 1X, quotata a 1.51 da Eplay24, a 1.52 da Sisal, a 1.56 da Vincitu.