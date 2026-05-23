Pronostici ultima giornata di Liga, in 5 lottano per non retrocedere. Al Maiorca di Muriqi serve un miracolo

Pronostici ultima giornata di Liga: segno 1 per il Maiorca ma...

Tutto già definito in zona Champions , resta solo da vedere chi tra Villarreal e Atletico Madrid (2-0 per i Colchoneros nel girone d’andata) chiuderà al terzo posto. Per blindare il sesto, invece, il Celta Vigo ha bisogno di almeno un punto per evitare di essere agganciato e quindi scavalcato dal Getafe , che ha scontri diretti favorevoli con i galiziani. Un Getafe che deve anche guardarsi le spalle visto che Rayo Vallecano e Valencia potrebbero soffiargli la settima piazza, che vale l’accesso alla Conference League. Certo il match conclusivo del Valencia è a dir poco impegnativo, contro il Barcellona campione di Spagna . Vero che nell’ultima trasferta gli uomini di Flick hanno perso 1-0 contro l’Alaves, ma nel successivo impegno interno hanno battuto per 3-1 il Betis. Detto che in campionato il Barça ha pareggiato solo una volta, sul campo del Rayo, questa passerella finale dovrebbe regalare almeno tre reti . L ’ Over 2,5 si gioca a 1.43 su Eplay24 e StarYes, a 1.40 su Sisal. Anche il Real Madrid non ha nulla da chiedere all’ultima giornata. I Blancos proveranno quanto meno a chiudere in bellezza contro l’Athletic Bilbao, altra squadra che ha deluso in questa stagione. Il Real ha segnato almeno 2 reti in 14 delle 18 partite interne fin qui disputate, l’esito da considerare è dunque l’Over 1,5 Casa: a 1.44 su Eplay24 e NetBet, a 1.40 su Sisal. Ma il bello viene... alla fine. In coda sono rimaste cinque squadre ad attendere il verdetto degli ultimi 90 minuti per conoscere il loro destino: salvezza o retrocessione. Due tra Maiorca, Girona, Elche, Osasuna e Levante dovranno salutare la Liga. Il campo più “caldo” sarà quello del Girona, che ospita l’Elche in uno scontro diretto al cardiopalma. Gli ospiti hanno a disposizione due risultati su tre, viceversa il Girona deve vincere per uscire dalla zona rossa. Per le quote è favorito il segno 1 ma non è da escludere che gli ospiti (a segno in 12 delle ultime 13 giornate) possano realizzare almeno un gol. Il Multigol Ospite 1-3 è proposto a 1.43. Al Maiorca, penultimo, vincere potrebbe invece non bastare. Probabile sulla carta il successo degli isolani contro il già retrocesso Oviedo (segno 1 a 1.48), più difficile che tra quelle che stanno davanti almeno due possano steccare. Da ricordare che in Liga, a parità di punti in classifica, si guarda agli scontri diretti. Il Levante chiude in casa del Betis, appagato per il 5° posto conquistato. In questa sfida piacciono il Goal e la doppia chance X2. Da “X o Goal” Getafe-Osasuna.