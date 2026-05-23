Pronostici 38ª giornata di Serie A, Gasperini punta su Malen per evitare una Fatal Verona

Roma a segno nel primo tempo? E un gol di Malen è quotato a...

Giallorossi padroni del loro destino: con una vittoria sarà ritorno in Champions, l’ultima volta nel 2018/19. La squadra di Gasperini è quella con meno pareggi in questo campionato: appena 4, bilancio completato da 22 vittorie e 11 sconfitte, 8 delle quali rimediate in trasferta. L’Hellas non vince in casa addirittura dal 6 dicembre (3-1 all’Atalanta) e nelle ultime sette esibizioni casalinghe ha segnato un solo gol. Ma se si parla di “Fatal Verona” qualche motivo (chiedere al Milan) ci sarà. Da tener presente che la Roma negli ultimi 5 precedenti al Bentegodi ha perso ben 4 volte. Ai giallorossi il compito di tenere alta la guardia e dare continuità al successo nel derby contro la Lazio. Sbloccare la gara il prima possibile è uno degli imperativi dei giallorossi, per questo motivo si può valutare l’esito Over 0,5 Ospite primo tempo: quota 1.48 su Eplay24, Sisal e StarYes. Donyell Malen è senza dubbio l’arma in più di Gasperini, l’olandese con 13 gol segnati è in cima alla classifica dei migliori acquisti invernali nella storia della Serie A. Il centro numero 14 al Bentegodi è quotato a 1.85 da Eplay24, a 1.86 da Vincitu, a 1.82 da Eurobet.