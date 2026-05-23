Pronostici ultima giornata di Serie A: Milan favorito sul Cagliari, in Napoli-Udinese...

Il

si appresta a salutare i propri tifosi e probabilmente anche Antonio Conte. I partenopei nelle precedenti 17 gare di campionato disputate al “Maradona” hanno fatto registrare 12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte mentre l’Udinese in trasferta conta 8 successi, 3 pareggi e 7 sconfitte. L’1 è proposto a 1.50 mentre il Multigol Casa 2-4 vale 1.76 per

e StarYes, 1.73 per Vincitu.

Napoli