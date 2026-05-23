Lazio-Pisa, è l'ora dei saluti: quote e pronostico

L’ora dei saluti è arrivata. All’Olimpico stasera la Lazio chiude la sua stagione che non ha regalato, per la verità, troppe soddisfazioni. La finale di Coppa Italia poteva regalare un trofeo ai biancocelesti e la presenza in Europa il prossimo anno ma il ko contro l’Inter ha fatto svanire entrambe le cose. Per Pedro questi saranno gli ultimi novanta minuti in biancoceleste e, evidentemente, cercherà di terminare la sua avventura nella Capitale nel migliore dei modi.

Comparazione quote: Lazio-Pisa Over 2,5

La classifica dice che più su del nono posto l’undici di Maurizio Sarri non potrà arrivare e allora la sfida contro il Pisa rappresenta l’occasione per cercare di regalare un po’ di spettacolo. I toscani occupano l’ultima posizione e torneranno in B dopo una veloce presenza nella serie maggiore e anche loro, non avendo nulla da perdere, potranno contribuire a rendere divertente il match. L’analisi di quanto accaduto nelle precedenti 37 giornate di campionato indica chiaramente una preferenza assoluta di Under 2,5 e NoGoal per la Lazio che ha collezionato ben 26 dei primi e 27 dei secondi. In condizioni normali questi sarebbero gli esiti che avrebbero meritato maggiore considerazione anche stasera ma, proprio per quanto si diceva prima, senza la pressione del risultato la possibilità che ci scappi una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre c’è, eccome.

Oltre al segno 1 (doveroso in base alla classifica e al rendimento recente) proviamo allora a guardare nell’altra direzione prendendo in considerazione l’Over 2,5 (sicuramente) e il Goal (comunque probabile). La vittoria della Lazio è offerta a 1.65 da Eplay24, a 1.62 da William Hill, a 1.58 da BetFlag. L'Over 2,5 si gioca a 1.78 su Eplay24, a 1.75 su Bwin, a 1.73 su Betsson. Il Goal, infine, è in lavagna a 1.80 su Eplay24 e Lottomatica, a 1.77 su Eurobet.