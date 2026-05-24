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Premier League, chi retrocederà tra Tottenham e West Ham? De Zerbi chiude con l’Everton: quote e pronostico© EPA

Premier League, chi retrocederà tra Tottenham e West Ham? De Zerbi chiude con l’Everton: quote e pronostico

Agli Spurs, vista la miglior differenza reti rispetto agli Hammers, potrebbe bastare anche un pareggio
Amedeo Paioli
2 min
Tagsde zerbiretrocessioneTottenham-Everton

In vista della 38ª e ultima giornata di Premier League c’è grande attenzione in coda per scoprire chi sarà a retrocedere insieme a Burnley e Wolves: Tottenham o West Ham? L’ultimo turno non ha sciolto il dubbio anche se ha consegnato agli “Spurs” un vantaggio enorme. 

Vincono West Ham e Tottenham? Scopri a quanto è quotato il doppio segno 1

L’undici adesso allenato da De Zerbi ha perso a Stamford Bridge con il Chelsea ma il West Ham non ha guadagnato nulla perché è andato ko (1-3) a Newcastle. Gli “Spurs”, a 90 minuti dalla fine del campionato, hanno 2 lunghezze di vantaggio (e anche una migliore differenza reti che permetterebbe loro di essere salvi anche in caso di arrivo in parità) e dovranno affrontare, in casa, l’Everton per chiudere la stagione. Proprio in virtù della differenza reti anche il pareggio potrebbe bastare ma, per non correre rischi, è evidente che il Tottenham giocherà per i 3 punti. Il West Ham risponde ospitando il Leeds che non perde da 8 turni di fila (4 vittorie e 4 pareggi) ma che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Il segno 1 è obbligatorio (e ci può stare) ma da solo non basta, agli “Hammers” servirebbe anche un miracolo. Uno sguardo alle quote. Il segno 1 di Tottenham-Everton si gioca a 1.90 su Eplay24, a 1.87 su Netwin, a 1.85 su BetFlag e Snai. La vittoria del West Ham sul Leeds è proposta a 1.85 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.83 da Bwin.

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