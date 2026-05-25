Pronostico Paderborn-Wolfsburg, la Bundesliga emette il suo ultimo verdetto

Stasera la Bundesliga sarà davvero finita. All’appello manca ancora il nome dell’ultima squadra che il prossimo anno giocherà nella massima serie e questo nome uscirà dalla sfida tra il Paderborn (terzo classificato in Zweite Liga) e il Wolfsburg (terz’ultimo alla fine della stagione regolare del campionato tedesco). Ecco il pronostico di Paderborn-Wolfsburg , in programma alle 20.30.

Quante reti ci saranno? Pronostico "Multigol"

Il primo atto della sfida è già andato in archivio e si è concluso, alla Volkswagen Arena, con uno 0-0 che lascia apertissimo l’esito della sfida di stasera. Certo per i “Lupi” aver sprecato l’occasione di sfruttare al meglio il fattore campo non è stato il massimo anche se i numeri dell’andata la dicono lunga su come si è svolto il match. 63% di possesso palla per il Wolfsburg con 17 tiri totali a 2 di cui 6 a 1 nello specchio della porta (l’unico tiro a bersaglio del Paderborn è stato però salvato sulla linea proprio nel finale). Quanto accaduto quattro giorni fa impone stasera a una delle due squadre di dover vincere per forza. Il meccanismo di questo spareggio prevede infatti che, in caso di parità anche al termine della gara di ritorno, si disputeranno i tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore. La tensione sarà altissima (il Paderborn potrebbe tornare a giocare in Bundesliga per la terza volta nella sua storia) con grande cautela da entrambe le parti. Sembra la partita giusta per il Multigol 1-3. Un esito quotato a 1.36 da Eplay24 e NetBet, a 1.42 da Sisal.