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lunedì 25 maggio 2026
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Eliteserien, Kfum Oslo-Rosenborg: il pronostico di una sfida tra penultime© EPA

Eliteserien, Kfum Oslo-Rosenborg: il pronostico di una sfida tra penultime

Avvio di stagione deludente per entrambe le squadre, di fronte oggi alle 17 alla Kfum Arena di Oslo
1 min
TagseliteserienpronosticoKfum Oslo-Rosenborg

C’era una volta il Rosenborg. Sembra l’inizio di una favola e, forse, è proprio così. Una favola che riguarda l’undici di Trondheim capace di vincere il campionato norvegese per 13 anni di fila (dal 1992 al 2004) con 4 altri titoli di fila (dal 2015 al 2018) con in mezzo altri tre primi posti in campionato oltre a diverse Coppe di Norvegia. 

Segnano entrambe? Scopri le quote dell’esito Goal

Adesso, però, tutto è cambiato. Dal 2019 il Rosenborg non ottiene più risultati di prestigio e in questa stagione occupa, al momento, il penultimo posto con 8 punti all’attivo dopo 9 giornate. Oggi affronta, in uno scontro diretto, il Kfum Oslo che occupa la medesima posizione e tutto può succedere. Cosa non dovrebbe mancare? Probabilmente il Goal. Un’opzione in lavagna a 1.58 su Eplay24 e StarYes, a 1.60 su Sisal.

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