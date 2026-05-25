Allegri-Milan: esonero in vista? Ecco chi sarà il prossimo allenatore dei rossoneri secondo i bookie

Comparazione quote: Vincenzo Italiano prossimo allenatore del Milan

Sei sconfitte nelle ultime sei giornate sono state fatali al Milan, che ha perso la Champions League (e circa 70 milioni di introiti) proprio all’ultima giornata. Il pubblico di San Siro ha sostenuto la squadra fino all’ultimo, per poi scatenare rabbia e contestazione. Occhi puntati sul futuro immediato. Allegri ha un contratto che lo lega al Milan per un altro anno, il rinnovo automatico fino al 2028 in assenza di qualificazione alla Champions non è scattato. Oltre a buona parte della dirigenza anche Allegri si separerà dal Milan? I bookie, nel frattempo, hanno aggiornato le quote relative al “Prossimo allenatore del Milan” al 1° agosto. I bookie vedono favorito Vincenzo Italiano, che dunque il Milan “strapperebbe” a De Laurentiis che lo avrebbe individuato come sostituto di Conte sulla panchina del Napoli. Italiano prossimo allentare del Milan è un’ipotesi in lavagna a 3.50. Occhio però allo stesso Conte, considerato uno dei papabili per il postAllegri al Milan. Dopo Farioli (dato a 4) il salentino è ritenuto il candidato più credibile, dopo Italiano, per guidare il nuovo corso rossonero. Come minimo, vers-o la qualificazione Champions. Conte prossimo allenatore del Milan è proposto a 4.50.