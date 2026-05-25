Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 25 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostici Copa Sudamericana, Sao Paulo-Boston River: per le quote è un match dall'esito scontato© Getty Images

Pronostici Copa Sudamericana, Sao Paulo-Boston River: per le quote è un match dall'esito scontato

Un successo permetterebbe ai brasiliani di qualificarsi agli ottavi da primi in classifica, evitando i playoff
1 min
TagsCopa SudamericanapronosticoSao Paulo-Boston River

In questa due giorni (in Italia... notti) di competizioni continentali anche la Copa Sudamericana gioca il suo ultimo turno della fase a gironi.

Comparazione quote: Sao Paulo-Boston River Over 2,5

Nel gruppo C il Sao Paulo guida la classifica con 9 punti ma precede i Millonarios di un solo punto e l’O’Higgins di due (fuori gioco il Boston River ultimo a quota 3). Le prime due andranno avanti, le ultime due saranno eliminate e allora l’ultimo match diventa fondamentale. Il Sao Paulo, vincendo contro il Boston River, vola agli ottavi e evita anche i playoff (riservati alla seconda) e, carta alla mano, pur brillando poco nell’ultimo periodo, non dovrebbe avere problemi a conquistare i tre punti decisivi. Quota irrisoria per l’1 (offerto a 1.16), va un po’ meglio con l’Over 2,5. Almeno tre reti totali si giocano a 1.48 su Lottomatica, a 1.47 su Eplay24, a 1.44 su William Hill.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS