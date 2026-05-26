Lanus-Mirassol, è sfida “Argentina-Brasile” in Copa Libertadores: il pronostico

Dieci partite giocate (quelle relative alle prime cinque giornate) e nel gruppo G della Copa Libertadores di quest’anno neanche l’ombra di un pareggio. La situazione però è abbastanza chiara con Mirassol (al momento primo) e Ldu Quito già qualificate per gli ottavi di questa competizione e il Lanus, che occupa la terza posizione con 6 punti all’attivo, più avanti di 3 lunghezze rispetto all’Always Ready che è in vantaggio negli scontri diretti e, qualora dovesse raggiungere gli argentini, soffierebbe loro il terzo posto (che vuol dire biglietto per i playoff della Copa Sudamericana).