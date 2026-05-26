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martedì 26 maggio 2026
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Copa Sudamericana, al Santos serve solo una vittoria: quote e pronostico© EPA

Copa Sudamericana, al Santos serve solo una vittoria: quote e pronostico

I brasiliani cercano il primo successo nel gruppo D della competizione negli ultimi 90 minuti della fase a gironi
1 min
TagsSantosCopa Sudamericanapronostico

Il gruppo D della Copa Sudamericana presenta un grande equilibrio e gli ultimi 90 minuti di stanotte saranno decisivi ai fini della classifica. Al momento, infatti, in questo girone il San Lorenzo conduce con 7 punti precedendo di un punto il Deportivo Cuenca mentre il Recoleta è a 5 e il Santos chiude con 4 punti. 

Santos batte Deportivo Cuenca? Le migliori quote dei bookie per il segno 1

Il programma però propone un San Lorenzo-Recoleta e Santos-Deportivo Cuenca dove chi vince è sicuro della qualificazione (qui la prima in classifica vola direttamente agli ottavi, la seconda gioca i playoff, le altre due sono eliminate). L’unica vittoria dell’undici dell’Ecuador è stata, all’andata, proprio contro il Santos che invece non ha ancora mai vinto un match. Per le quote questa sembra l’occasione giusta, si può provare a dare fiducia al segno 1: quota 1.34 su Eplay24, 1.35 su Snai e Planetwin, 1.39 su Bwin.

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