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mercoledì 27 maggio 2026
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Catania-Ascoli, Under 2,5 oppure Over? Il pronostico

Catania-Ascoli, Under 2,5 oppure Over? Il pronostico

I siciliani cercano il clamoroso ribaltone dopo aver subìto un pesante poker al Del Duca
1 min
TagsCatania-AscolipronosticoSemifinali playoff Serie C

Nell’altra semifinale playoff di Serie C, dopo il 4-0 bianconero dell’andata al Del Duca, non sembra ci sia più... “trippa per gatti”. Il Catania, domenica scorsa, ha preso gol dall’Ascoli a un minuto dalla fine del primo tempo ma è poi crollato nella ripresa incassando altre 3 reti per un ko che, a meno di clamorosi cali di concentrazione da parte dei marchigiani, sembrerebbe definitivo. 

Massimo due gol totali? Ecco le migliori quote dell'Under 2,5

Nel calcio però tutto è possibile ma qui i siciliani dovrebbero farne anche loro 4 (di gol) senza subirne alcuno per pareggiare i conti. Uno scarto reti enorme che i marchigiani non hanno mai subìto nell’arco dell’intera stagione e che appare difficile possano far registrare in occasione di una sfida così importante. La partita richiederebbe l’Over 2,5 ma è più facile ci scappi l’Under 2,5: quota 1.53 su BetFlag, 1.54 su Eplay24 e Netwin. 

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