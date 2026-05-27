Crystal Palace-Rayo, un match per fare la storia: quote e pronostico 

Comparazione quote: Crystal Palace-Rayo Goal

Il Rayo quest’anno ha fatto registrare una stagione positiva, chiudendo all’ottavo posto in campionato e facendo fuori, progressivamente, in questa competizione il Samsunspor prima, l’Aek poi eliminando in semifinale lo Strasburgo. Il Palace ha invece mollato completamente il campionato dove, tra l’altro, ha fatto molto poco fin dall’inizio puntando tutto su questa Conference. In Premier League ha chiuso al 15° posto ma, visto dove è arrivato in Europa, si può dire che la scelta delle “Eagles” sia stata azzeccata. Il bello viene però adesso perché a questa finale prendono parte due squadre che mai avevano giocato una finale europea e un traguardo già storico potrebbe per entrambe diventarlo ancora di più scrivendo il proprio nome sulla coppa. Detto che secondo i bookie sono favoriti gli inglesi, per vincere e portare il trofeo a casa bisogna segnare e sia Crystal Palace che Rayo stasera sembrano in grado di riuscirci. Da provare il Goal, offerto a 1.98 da Eplay24, a 1.95 da Snai, a 1.93 da Eurobet.